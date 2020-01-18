НБА вирішила відкласти голосування з приводу змін в календарі

Ліга розраховувала отримати необхідні дві третини голосів вже в квітні і провести зміни перед сезоном-2021/22

Джерело - ESPN.

НБА вирішила відкласти заплановане раніше на квітень голосування власників з приводу серйозних змін в календарі.

Про це повідомляє ESPN.

Ліга розраховувала отримати необхідні дві третини голосів вже в квітні і провести зміни перед сезоном-2021/22.

НБА раніше сподівалася здійснити свій план до ювілейного 75-го сезону, але на даному етапі буде продовжувати проводити консультації з приводу нововведень з клубами, профспілкою гравців і телевізійними партнерами.

Нагадаємо, Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо.