НБА вирішила відкласти голосування з приводу змін в календарі

Джерело - ESPN.
НБА вирішила відкласти заплановане раніше на квітень голосування власників з приводу серйозних змін в календарі.
Про це повідомляє ESPN.
Ліга розраховувала отримати необхідні дві третини голосів вже в квітні і провести зміни перед сезоном-2021/22.
НБА раніше сподівалася здійснити свій план до ювілейного 75-го сезону, але на даному етапі буде продовжувати проводити консультації з приводу нововведень з клубами, профспілкою гравців і телевізійними партнерами.
Нагадаємо, Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо.