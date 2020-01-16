Черкаські Мавпи розгромили Харківських Соколів у Суперлізі

Черкаські Мавпи були єдиною командою, яку харків’янам вдалося перемогти в поточному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч приймали Харківських Соколів.

Матч завершився впевненою перемогою господарів, які із початку матчу за всіма показниками перевершували суперника.

Героями матчу стали Ейрінгтон та Райт, які разом на двох вони набрали третину загальнокомандних очок.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

16 січня

Черкаські Мавпи – Харківські Соколи 91:77 (23:14, 30:22, 23:19, 15:22)

Раніше, Київ-Баскет обіграв Дніпро.

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