Суперліга Паріматч: Дніпро готується вийти у лідери

Майбутня серія матчів в Суперлізі Паріматч приготувала для уболівальників кілька цікавих протистоянь. І оскільки боротьба в чемпіонаті триває дуже щільна, важко виділити окрему зустріч. Більшість команд, як і раніше, претендують на високі місця в турнірній таблиці і тому намагаються досягти максимального результату в кожному матчі.

І оскільки Дніпро цього тижня проведе дві гри, а Прометей і Хімік тільки по одній – у дніпрян є відмінна нагода одноосібно очолити таблицю. Поки ж у команд рівна кількість очок. Завдання не з легких, якщо врахувати, що матчі пройдуть для Дніпра на виїзді.

Хімік очікує візит в гості до Одеси, де чемпіони України минулого разу поступилися. А Прометей прийме вдома Миколаїв, який він в цьому сезоні вже двічі без проблем обігравав.

Непроста гра очікує Черкаських Мавп. Їм доведеться зустрітися з Харківськими Соколами. У цієї команди в Суперлізі Паріматч поки що лише одна перемогу і якраз над Черкаськими Мавпами. У ще одному матчі підопічні Максима Міхельсона змогли вирвати перемогу лише в овертаймі. Так що Харківські Соколи зберігають за собою статус незручного суперника Черкаських Мавп.