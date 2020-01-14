Бостон переміг Чикаго, Індіана здолала Філадельфію. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
14 січня
Індіана - Філадельфія 101:95 (22:23, 18:26, 29:20, 32:26)
Детройт - Новий Орлеан 110:117 OT (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)
Бостон - Чикаго 113:101 (28:14, 27:23, 28:34, 30:30)
Міннесота - Оклахома-Сіті 104:117 (33:30, 27:33, 19:29, 25:25)
Портленд - Шарлотт 62:46 (2 четверть)
Сакраменто - Орландо 52:65 (2 четверть)
Лейкерс - Клівленд 21:34 (2 четверть)
Раніше, Детройт із Михайлюком програв Чикаго.
Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.