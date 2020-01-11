Атланта із Ленем поступилася Вашингтону, перемоги Лейкерс та Кліпперс. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 10 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Атланти Олексій Лень у матчі проти Вашингтона провів на паркеті трохи менше 25-ти хвилин. У його активі 10 закинутих очок та 14 підборів.

НБА. Регулярний чемпіонат

11 січня

Вашингтон - Атланта 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)

Нью-Йорк Нікс – Новий Орлеан 111:123 (31:33, 30:34, 25:28, 25:28)

Бруклін Нетс - Маямі 117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24)

Мемфіс - Сан-Антоніо 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23)

Чикаго - Індіана 105:116 (27:29, 19:25, 26:25, 33:37)

Фінікс - Орландо 98:94 (27:25, 31:23, 19:27, 21:19)

Юта - Шарлотт 109:92 (29:13, 32:25, 26:24, 22:30)

Даллас - Лос-Анджелес Лейкерс 114:129 (27:45, 31:34, 28:20, 28:30)

Сакраменто - Мілуокі 106:127 (18:34, 26:19, 31:37, 31:37)

Лос-Анджелес Кліпперс - Голден Стейт 109:100 (22:20, 26:33, 25:30, 36:17)

Раніше, Атланта із Ленем поступилася Денверу.

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.