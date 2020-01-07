Київ-Баскет здійснив камбек у матчі з Вентспілсом у Кубку Європи ФІБА

Кияни одноосібно очолили групу К

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру другого етапу Кубка Європи ФІБА зустрічалися лідери групи К Вентспілс та Київ-Баскет.

Після першої половини матчу Київ-Баскет програв з різницею у сім очок. У третій та четвертій чвертях зустрічі українська команда змогла проявити характер і відіграти відставання у рахунку. Наприкінці зустрічі кияни вирвали перемогу.

Кубок Європи ФІБА

Другий етап. Група К

3 тур, 7 січня

Вентспілс - Київ-Баскет 78:81 (21:20, 24:18, 17:22, 13:18)

Вже відомі три з чотирьох учасників Фіналу чотирьох Кубка України. Раніше до вирішального раунду турніру вийшли БК Одеса, Хімік та Київ-Баскет.