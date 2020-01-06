Детройт із Михайлюком поступився Лейкерс, Кліпперс обіграли Нікс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Український захисник Детройт Пістонз Святослав Михайлюк заробив 14 очок у матчі проти Лос-Анджелес Лейкерс.
НБА. Регулярний чемпіонат
06 січня
Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20)
Лос-Анджелес Кліпперс - Нью-Йорк Нікс 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32)
Маямі - Портленд 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30)
Клівленд - Міннесота 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24)
Фікінс - Мемфіс 114:121 (31:27, 26:35, 20:34, 37:25)
Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.
Раніше, Бруклін поступився Торонто.