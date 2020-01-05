Розпочалось голосування за учасників Матчу Зірок Суперліги Парі-Матч 2020

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Джерело - Чемпіон.

1 лютого у київському Палаці спорту відбудеться Матч Зірок Суперліги Парі-Матч 2020. Цьогорічний формат Матчу Зірок — Україна проти Легіону.

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Стартові п’ятірки команд Зірок України та Зірок Легіону буде обрано вболівальниками під час голосування на офіційному сайті Федерації баскеьболу України, участь в якому ви можете взяти. До команд потраплять по два захисники та по три представники передньої лінії.

Ще по 5 гравців до кожної з команд, які зіграють у Матчі зірок, визначать тренери клубів Суперліги Парі-Матч і ще по 2 баскетболісти буде визначено Федерацією баскетболу України, як організатором Матчу Зірок.

До списку українців, за яких можна проголосувати, потрапили по два топ-гравця від кожного з клубів — у передню та задню лінії відповідно. У голосуванні в команду Легіон беруть участь усі іноземні баскетболісти, які в цьому сезоні виступають в Суперлізі Парі-Матч.

Посилання на голосування ТУТ.