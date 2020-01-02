Багатскіс: Працюємо над натуралізацією гравця для збірної України

Збірна України з баскетболу може отримати підсилення в особі натуралізованого одного гравця.

Про це наставник Айнарс Багатскіс зазначив в інтерв'ю ФБУ.

"Я б сказав, що є кілька хлопців, які виконали дійсно хорошу роботу і цілком можуть бути вперше викликані в національну команду. На жаль, є й такі, хто не демонструє рівень, на який здатний. Зараз я не буду називати прізвища. Я не хотів би, щоб ці гравці забивали собі цим голову. До 20 лютого ще дуже і дуже багато часу. Я не забобонна людина, але давайте поспілкуємося предметно в середині лютого.

Про можливу натуралізацію одного гравця. Коментувати чутки до публікації офіційної інформації не буду. Ми працюємо над цим питанням", - зазначив Багатскіс.