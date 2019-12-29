Джерело - Чемпіон.
Американський форвард Лейкерс Леброн Джеймс визнаний найкращим спортсменом минулого десятиліття.
На п'єдистал Джеймса виставило видання Associated Press.
За останні 10 років Джеймс завоював три чемпіонські титули (два - з Маямі, один - з Клівлендом), тричі визнавався MVP сезону і тричі - MVP фінальної серії.
Також Леброн брав участь у кожному Матчі всіх зірок і був включений в першу символічну збірну сезону в усіх сезонах, крім останнього.
У п'ятірку найкращих спортсменів десятиліття також увійшли:
2. Том Бреді
3. Усейн Болт
4. Ліонель Мессі
5. Майкл Фелпс
BREAKING:— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) December 29, 2019
NEW YORK (AP) _ LeBron James selected as AP male athlete of the decade.
Story upcoming momentarily.
Other top finishers:
2. Tom Brady
3. Usain Bolt
4. Lionel Messi
5. Michael Phelps
Нагадаємо, Соль - у збірній десятиліття Віллема II.
Раніше повідомлялося, що Джеймс може пропустити матч з Денвером через розтягнення грудного м'яза.