 Леброн Джеймс визнаний найкращим спортсменом десятиліття | Баскетбол | Champion.com.ua
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Джеймс визнаний найкращим спортсменом десятиліття за версією AP

Сьогодні 23:07 190 0
Другим став Том Бреді, третій - Усейн Болт
Джеймс визнаний найкращим спортсменом десятиліття за версією AP
#Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Американський форвард Лейкерс Леброн Джеймс визнаний найкращим спортсменом минулого десятиліття.

На п'єдистал Джеймса виставило видання Associated Press.

За останні 10 років Джеймс завоював три чемпіонські титули (два - з Маямі, один - з Клівлендом), тричі визнавався MVP сезону і тричі - MVP фінальної серії.

Також Леброн брав участь у кожному Матчі всіх зірок і був включений в першу символічну збірну сезону в усіх сезонах, крім останнього.

У п'ятірку найкращих спортсменів десятиліття також увійшли:

2. Том Бреді

3. Усейн Болт

4. Ліонель Мессі

5. Майкл Фелпс

Нагадаємо, Соль - у збірній десятиліття Віллема II.

Раніше повідомлялося, що Джеймс може пропустити матч з Денвером через розтягнення грудного м'яза.

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