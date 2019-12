Американський форвард Лейкерс Леброн Джеймс визнаний найкращим спортсменом минулого десятиліття.

На п'єдистал Джеймса виставило видання Associated Press.

За останні 10 років Джеймс завоював три чемпіонські титули (два - з Маямі, один - з Клівлендом), тричі визнавався MVP сезону і тричі - MVP фінальної серії.

Також Леброн брав участь у кожному Матчі всіх зірок і був включений в першу символічну збірну сезону в усіх сезонах, крім останнього.

У п'ятірку найкращих спортсменів десятиліття також увійшли:

2. Том Бреді

3. Усейн Болт

4. Ліонель Мессі

5. Майкл Фелпс

BREAKING:



NEW YORK (AP) _ LeBron James selected as AP male athlete of the decade.



Story upcoming momentarily.



Other top finishers:

2. Tom Brady

3. Usain Bolt

4. Lionel Messi

5. Michael Phelps