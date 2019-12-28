Маямі обіграв Індіану, перемоги Бостона та Голден Стейт. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно п’ять матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

28 грудня

Бостон - Клівленд 129:117 (33:22, 29:25, 30:34, 37:36)

Орландо - Філадельфія 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29)

Шарлотт – Оклахома 102:104 (18:26, 25:27, 22:19, 29:22, 8:10 ОТ)

Маямі - Індіана 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30)

Голден Стейт - Фінікс 105:96 (25:29, 18:22, 23:27 39:18)

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.