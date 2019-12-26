 Кліпперс обіграли Лейкерс, перемоги Голден Стейт та Бостона. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 7599 53
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Кліпперс обіграли Лейкерс, перемоги Голден Стейт та Бостона. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:38 100 0
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Кліпперс обіграли Лейкерс, перемоги Голден Стейт та Бостона. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

26 грудня

Торонто – Бостон 102:118 (19:28, 28:27, 22:33, 33:30)

Філадельфія - Мілуокі 121:109 (38:30, 31:18, 31:25, 21:36)

Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Кліпперс 106:111 (33:31, 30:20, 23:35, 20:25)

Голден-Стейт - Х'юстон 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17)

Денвер – Новий Орлеан 100:112 (26:29, 29:29, 25:26, 20:28)

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.

Нагадаємо, НБА має намір реформувати чемпіонат.

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