Кліпперс обіграли Лейкерс, перемоги Голден Стейт та Бостона. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 5 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

26 грудня

Торонто – Бостон 102:118 (19:28, 28:27, 22:33, 33:30)

Філадельфія - Мілуокі 121:109 (38:30, 31:18, 31:25, 21:36)

Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Кліпперс 106:111 (33:31, 30:20, 23:35, 20:25)

Голден-Стейт - Х'юстон 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17)

Денвер – Новий Орлеан 100:112 (26:29, 29:29, 25:26, 20:28)

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.

Нагадаємо, НБА має намір реформувати чемпіонат.