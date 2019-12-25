 Капітан збірної України успішно дебютував у чемпіонаті Японії | Баскетбол | Champion.com.ua
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Капітан збірної України успішно дебютував у чемпіонаті Японії

Сьогодні 16:11 128 0
Українець допоміг перемогти в овертаймі Йокогаму
Капітан збірної України успішно дебютував у чемпіонаті Японії
#Кравцов, #Японія

Джерело - ФБУ.

Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов успішно дебютував у чемпіонаті Японії - його команда Неофінікс перемогла на виїзді в овертаймі Йокогаму з рахунком 92:86.

Наш баскетболіст за 31:16 на майданчику набрав 18 очок (8/9 двоочкових, 2/6 штрафних), зробив 6 підбирань та 1 передачу.

Це третя перемога Неофінікса у 24-х поєдинках. Команда посідає останнє, шосте місце у Центральній конференції японського чемпіонату.

Останніми європейськими клубами в кар’єрі Кравцова були Бургос та Фуенлабрада минулого сезону. З початком поточного сезону українець підтримував кондиції з Київ-Баскетом.

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