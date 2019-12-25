Капітан збірної України успішно дебютував у чемпіонаті Японії

Українець допоміг перемогти в овертаймі Йокогаму

Джерело - ФБУ.

Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов успішно дебютував у чемпіонаті Японії - його команда Неофінікс перемогла на виїзді в овертаймі Йокогаму з рахунком 92:86.

Наш баскетболіст за 31:16 на майданчику набрав 18 очок (8/9 двоочкових, 2/6 штрафних), зробив 6 підбирань та 1 передачу.

Це третя перемога Неофінікса у 24-х поєдинках. Команда посідає останнє, шосте місце у Центральній конференції японського чемпіонату.

Останніми європейськими клубами в кар’єрі Кравцова були Бургос та Фуенлабрада минулого сезону. З початком поточного сезону українець підтримував кондиції з Київ-Баскетом.

Нагадаємо, Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА.

Раніше, Лень травмувався у матчі проти Клівленда.