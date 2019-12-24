 Індіана обіграла Торонто, Детройт із Михайлюком поступився Філадельфії. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Індіана обіграла Торонто, Детройт із Михайлюком поступився Філадельфії. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:49 127 0
Індіана обіграла Торонто, Детройт із Михайлюком поступився Філадельфії. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк в матчі проти Філадельфії набрав 13 очок, зробив 2 підбирання та віддав 4 передачі.

НБА. Регулярний чемпіонат

24 грудня

Орландо - Чикаго 103:95 (28:28, 23:26, 32:27, 20:14)   

Нью-Йорк - Вашингтон 115:121 (37:32, 27:31, 27:31, 24:27)

Індіана - Торонто 120:115 OT (30:19, 24:25, 24:35, 29:28, 13:8)

Детройт - Філадельфія 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

Клівленд - Атланта 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

Маямі - Юта 107:104 (32:28, 21:24 23:29 31:23)

Мемфіс - Сан-Антоніо 115:145 (31:46, 30:26, 28:36, 26:37)

Фінікс – Денвер 111:113 (22:34, 27:22, 32:26, 30:31)

Сакраменто - Х'юстон 104:113 (21:37 36:28, 22:32 25:16)

Портленд - Новий Орлеан 94:102 (31:31, 25:23, 21:28 17:20)

Голден Стейт - Міннесота 113:104 (22:22 35:21, 27:24, 29:37)

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.

Нагадаємо, НБА має намір реформувати чемпіонат.

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