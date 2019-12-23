Атланта може замінити українця центровим із Нової Зеландії

Українцю Леню підшукують заміну

Атланта на позицію основного центрового розглядає кандидатуру Стівена Адамса, який пов'язаний з Оклахомою чотирирічним контрактом на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє оглядач The Athletic Кріс Кіршнер.

Зараз в Атланті три номінальних центрових – новачок Бруно Фернандо, Деміан Джонс і Лень. Керівництво Хоукс не задоволено грою своїх бігменів і шукає довгостроковий варіант.

Лень проводить свій останній сезон за контрактом з Атлантою. В середньому за гру 26-річний українець набирає по 8,6 очка, 5,3 підбирання і 1,1 передачі.

Всього за два неповні сезони з Хоукс Лень відіграв 106 матчів, приносячи своїй команді по 10,4 очка і 5,5 підбирання.

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.

Нагадаємо, НБА має намір реформувати чемпіонат.