Денвер обіграв Лейкерс, перемоги Бостона та Торонто. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 5 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

23 грудня

Торонто - Даллас 110:107 (20:17, 22:34 21:35 47:21)

Бостон - Шарлотт 119:93 (30:37, 29:19, 25:21, 35:16)

Мілуокі - Індіана 117:89 (21:22, 38:33, 24:18, 34:16)

Оклахома - Лос-Анджелес Кліпперс 118:112 (27:33, 30:30, 29:26, 32:23)

Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер 104:128 (28:23, 25:32, 25:36, 26:37)

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.

Нагадаємо, НБА має намір реформувати чемпіонат.