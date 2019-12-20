 Ягупова принесла Фенербахче чергову перемогу в Євролізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ягупова принесла Фенербахче чергову перемогу в Євролізі

Сьогодні 15:34 164 0
Українка набрала 28 очок за 34 хвилини
Ягупова принесла Фенербахче чергову перемогу в Євролізі
#Ягупова, #Фенербахче

Джерело - Ua-football.com.

Фенербахче в рамках групового етапу Євроліги на виїзді обіграв Жирону (62:57) і головним творцем успіху турків в Іспанії стала українка Аліна Ягупова, яка набрала майже половину від усіх командних очок.

За 34 хвилини лідер збірної України відвантажила в кільце Жирони 28 очок (9 з 18 з гри, 5 з 5 з лінії штрафних), а також зібрала 4 підбирання, віддала 2 результативні передачі і зробила 3 ​​перехоплення. Показник ефективності Ягуповій склав 21 бал.

Аліна Ягупова залишається найрезультативнішим гравцем Євроліги 2019-2020. В середньому за гру уродженка Дніпра набирає по 21,3 очка, реалізовуючи 50% кидків з гри та 94% з лінії штрафних.

Раніше, гравчиня збірної України розірвала контракт зі своїм клубом.

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