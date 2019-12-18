Агафонов: Угорці впевнені, що у них чемпіонат сильніше, але до зустрічі із Київ-Баскетом готуються серйозно

До матчу з киянами угорці ставляться серйозно

Джерело - Чемпіон.

Екс-гравець збірної України і чемпіон Суперліги - 2010 у складі Будівельника, одесит Андрій Агафонов, який другий сезон виступає у чемпіонаті Угорщини попереджає Київ-Баскет про непоступливість угорського Кьорменда.

“Багато хто в Україні вважає, що чемпіонат Угорщини слабкий, але це зовсім не так. Це дуже конкурентна першість, де 14 команд і кожна може переграти кожну. Минулого року Дніпро з розгромним рахунком поступився Альбі Фегервар і не дійшов до групової стадії єврокубку, а це була далеко не топова команда, яка посіла лише 11 місце. Тому Київ-Баскету слід пам’ятати про це. Звісно киянам я бажаю усього найкращого, там грає кілька моїх товаришів, але легко їм не буде. Ми нещодавно грали із Кьормендом і здобули сенсаційну перемогу 82:76 (Андрій став найкращим гравцем матчу 23 очки, 5 підбирань, 3 перехоплення, 3 передачі - прим.), але вони лишаються другою командою у чемпіонаті і це багато про що говорить. Угорці впевнені, що Суперліга слабкіше ніж їхня першість, але до виїзної гри вони у Києві вони ставляться дуже відповідально". - зазначив Агафонов.

Нагадаємо, сьогодні у Києві у СП Венето (вул. Героїв Севастополя 11-В) відбудеться поєдинок другого раунду Кубку Європи ФІБА.

Київ-Баскет після перемоги над чемпіоном Нідерландів у Зволлє, минулого тижня, цього разу буде приймати віце-чемпіона Угорщини Кьорменд.