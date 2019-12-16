20-річний захисник Далласа зробив тріпл-дабл у Мексиці

Молодий словенський баскетболіст Лука Дончич у НБА першим на міжнародному рівні, що відразу три статистичні показники перевищив у десять балів.

Черговий матч регулярного чемпіонату НБА Даллас Маверікс Дончича і Детройт Пістонс українця Святослава Михайлюка проводили у столиці Мексики. У цій зустрічі Даллас виграв 122:111, а Лука зробив тріпл-дабл. Тобто, відразу три його статистичні показники перевищували позначку у десять - 41 очко, 12 підбирань, 11 передач. Цей тріпл-дабл виявився першим в історії для матчів НБА, які проводилися за межами США і Канади.

Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.

Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.