Атланта із Ленем поступилася Лейкерс, чергова поразка Голден Стейт. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 6 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Атланти Олексій Лень у матчі проти Лос-Анджелес Лейкерс набрав 9 очок, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі.

НБА. Регулярний чемпіонат

16 грудня

Атланта - Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)

Новий Орлеан - Орландо 119:130 (30:24, 27:34, 27:41, 35:31)

Індіана - Шарлотт 107:85 (33:20, 26:24, 13:22, 35:19)

Бруклін Нетс - Філадельфія 109:89 (28:23, 29:20, 26:23, 26:23)

Денвер - Нью-Йорк Нікс 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21)

Голден-Стейт Ворріорс – Сакраменто 79:100 (18:26, 24:25, 17:28, 20:21)

Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.

Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.