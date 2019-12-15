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Детройт Михайлюка переграв Х'юстон, Мілуокі переміг Клівленд. Результати матчів НБА

Сьогодні 11:05 154 0
У НБА було зіграно 8 матчів
Детройт Михайлюка переграв Х'юстон, Мілуокі переміг Клівленд. Результати матчів НБА
#НБА, #Детройт

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
15 грудня

Торонто – Бруклін 110:102 (38:31, 27:29, 25:23, 20:19)

Чикаго – Кліпперс 109:106 (24:29, 31:28, 29:22, 25:27)

Мілуокі – Клівленд 125:108 (26:20, 43:31, 33:28, 23:29)

Фінікс – Сан-Антоніо 119:121 OT (18:28, 30:16, 32:34, 29:31, 10:12)

Мемфіс – Вашингтон 128:111 (35:30, 34:24, 35:30, 24:27)

Даллас – Маямі 118:122 OT (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10)

Денвер – Оклахома-Сіті 110:102 (27:20, 25:29, 30:19, 28:34)

Х'юстон – Детройт 107:115 (32:30, 20:32, 23:26, 32:27)

Раніше, Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі.

Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл у грі проти Шарлотт.

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