Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор під час гімну

Колишній форвард Бостона Гершон Ябуселе, який виступає в чемпіонаті Китаю, оштрафований на 10 000 юанів (1 420 доларів) за те, що не дивився на китайський прапор під час виконання національного гімну перед матчем.

Про це повідомляє The South China Morning Post.

За правилами Китайської асоціації баскетболу, гравці повинні слідкувати на державну символіку під час виконання Маршу добровольців, проте Ябуселе, який виступає за Нанкін, стояв з опущеною головою.

Згідно з повідомленням Китайської асоціації баскетболу, Ябуселе отримав "серйозне попередження" і штраф.

