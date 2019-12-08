Запоріжжя перемогло Харківських Соколів у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи на виїзді програли БК Запоріжжя.
Господарі впевнено провели першу чверть. До перерви гостям вдалося відіграти шість очок. Але у другій половині гравці Запоріжжя забезпечили впевнену перемогу.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
8 грудня
БК Запоріжжя - Харківські Соколи 102:87 (29:17, 22:28, 24:17, 27:25)
Раніше, Дніпро переміг Черкаські Мавпи.
Нагадаємо, Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.