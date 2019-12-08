Офіційний Youtube-канал НБА опублікував п'ятірку найкращих моментів минулого ігрового дня. На першій позиції опинився данк захисника Клівленда Кевіна Портера молодшого.
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