 Данк Кевіна Портера - найкращий мрмент дня в НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою Андрій Твердохліб
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Джошуа повернув собі пояси в бою проти Руїса. Відеоогляд Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:17 9927
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки
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Сьогодні 00:51 3395
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Данк Кевіна Портера - найкращий момент дня в НБА

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Данк Кевіна Портера - найкращий момент дня в НБА

Офіційний Youtube-канал НБА опублікував п'ятірку найкращих моментів минулого ігрового дня. На першій позиції опинився данк захисника Клівленда Кевіна Портера молодшого.

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