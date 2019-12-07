Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.
НБА. Регулярний чемпіонат
7 грудня
Детройт - Індіана 108:101 (32:19, 23:25 16:31, 37:26)
Клівленд - Орландо 87:93 (25:23, 22:29, 23:16, 17:25)
Шарлотт - Бруклін 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25)
Оклахома-Сіті - Міннесота 139:127 OT (30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17: 5)
Чикаго - Голден Стейт 98:100 (28:23, 23:27 32:27, 15:23)
Майамі - Вашингтон 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18)
Бостон - Денвер 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31)
Сан-Антоніо - Сакраменто 105:104 OT (21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4)
Мілуокі - Кліпперс 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29)
Портленд - Лейкерс 113:136 (34:39, 28:38, 31:33, 20:26)