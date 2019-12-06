Прометей обіграв Харківських Соколів, перемоги Дніпра та Черкаських Мавп у Суперлізі

Прометей лідирує у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 грудня, в українські Суперлізі чергові перемоги здобули Київ-Баскет, Дніпро, Черкаські Мавпи та Прометей.

Перемога дозволила Прометею очолити турнірну таблицю із 19 очками у активі. Дніпро посідає друге місце із 18 очками, а Черкаські Мавпи треті із 17 набраними балами.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

06 грудня

БК Запоріжжя - Дніпро 81:94 (25:25, 24:25, 14:29, 18:15)

Черкаські Мавпи - БК Одеса 92:76 (22:17, 22:17, 24:16, 24:26)

Київ-Баскет - Хімік 91:56 (19:17, 27:12, 19:17, 26:10)

Прометей - Харківські Соколи 114:77 (36:12, 26:23, 30:27, 22:15)

Раніше, Дніпро переміг Черкаські Мавпи.

Нагадаємо, Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.