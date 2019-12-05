Фрателло назвав роботу у збірній України великою честю

Новоспеченому головному тренеру збірної США Майку Фрателло було приємно працювати з національною командою України.

Про це тренер заявив в інтерв'ю eurohoops.net.

"Це велика честь. Кілька років тому Олександр Волков, який був президентом Федерації баскетболу України і грав під моїм керівництвом в Атланті, подзвонив і запитав, чи буду я тренувати їх збірну. Я подумав, що це відмінна можливість.

Я ніколи раніше не тренував в Європі. Я працював в Україні протягом чотирьох років: на Євробаскеті-2011, в наступному році пройшов відбірковий цикл на Євробаскет-2013. Потім ми кваліфікувалися На Кубок світу-2014. Україна вперше пройшла відбір на Кубок світу. Ми відмінно попрацювали з цими хлопцями", - зазначив Фрателло.