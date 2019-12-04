Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.
НБА. Регулярний чемпіонат
3 грудня
Вашингтон – Орландо 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30)
Клівленд – Детройт 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30)
Новий Орлеан – Даллас 97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34)
Торонто – Майамі 110:121 OT (23:32, 30:26, 28:25, 27:25, 2:13)
Сан-Антоніо – Х'юстон 135:133 OT (27:25, 32:38, 22:34, 34:18, 20:18)
Денвер – Лейкерс 96:105 (24:28, 25:32, 27:24, 20:21)
Кліпперс – Портленд 117:97 (29:30, 33:29, 27:17, 28:21)
Нагадаємо, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.