 Лейкерс переграли Денвер, Орландо здолало Вашингтон. Результати матчів НБА. ВІДЕО | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лейкерс переграли Денвер, Орландо здолало Вашингтон. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:52 287 0
У НБА зіграно 7 матчів
Лейкерс переграли Денвер, Орландо здолало Вашингтон. Результати матчів НБА
#НБА, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.

НБА. Регулярний чемпіонат
3 грудня

Вашингтон – Орландо 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30)

Клівленд – Детройт 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30)

Новий Орлеан – Даллас 97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34)

Торонто – Майамі 110:121 OT (23:32, 30:26, 28:25, 27:25, 2:13)

Сан-Антоніо – Х'юстон 135:133 OT (27:25, 32:38, 22:34, 34:18, 20:18)

Денвер – Лейкерс 96:105 (24:28, 25:32, 27:24, 20:21)

Кліпперс – Портленд 117:97 (29:30, 33:29, 27:17, 28:21)

Нагадаємо, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.

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