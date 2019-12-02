 Детройт знищив Сан-Антоніо, Даллас переграв Лейкерс. Результати матчів НБА. ВІДЕО | Баскетбол | Champion.com.ua
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Детройт знищив Сан-Антоніо, Даллас переграв Лейкерс. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:33 125 0
У НБА зіграно 9 матчів
Детройт знищив Сан-Антоніо, Даллас переграв Лейкерс. Результати матчів НБА
#НБА, #Детройт

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.

НБА. Регулярний чемпіонат
1 грудня

Бруклін – Майамі 106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26)

Нью-Йорк – Бостон 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)

Міннесота – Мемфіс 107:115 (21:25, 26:23, 32:38, 28:29)

Лейкерс – Даллас 100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)

Детройт – Сан-Антоніо 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27)

Новий Орлеан – Оклахома-Сіті 104:107 (29:33, 26:23, 22:26, 27:25)

Орландо – Голден Стейт 100:96 (26:22, 25:29, 21:20, 28:25)

Торонто – Юта 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24)

Кліпперс – Вашингтон 150:125 (39:35, 43:22, 34:41, 34:27)

Раніше, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.

Нагадаємо, Гріффін назвав Михайлюка відкриттям матчу із Орландо.

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