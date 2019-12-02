Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.
Бруклін – Майамі 106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26)
Нью-Йорк – Бостон 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)
Міннесота – Мемфіс 107:115 (21:25, 26:23, 32:38, 28:29)
Лейкерс – Даллас 100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)
Детройт – Сан-Антоніо 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27)
Новий Орлеан – Оклахома-Сіті 104:107 (29:33, 26:23, 22:26, 27:25)
Орландо – Голден Стейт 100:96 (26:22, 25:29, 21:20, 28:25)
Торонто – Юта 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24)
Кліпперс – Вашингтон 150:125 (39:35, 43:22, 34:41, 34:27)
Раніше, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.
Нагадаємо, Гріффін назвав Михайлюка відкриттям матчу із Орландо.