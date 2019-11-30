Прометей впевнено переміг Миколаїв у Суперлізі

Лідер чемпіонату здобув впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Миколаїв приймав Прометей.

Прометею заволодів перевагою на старті гри. Гості у домінуючому стилі швидко отримали двозначу перевагу, спровокувавши у суперника 7 втрат за чверть. Надалі господарям не вдалося змінити ситуацію у матчі.

Найефективнішим гравцем матчу став розігруючий Прометея Денис Лукашов, який до 10 очок додав 7 передач, 6 підбирань, 2 перехоплення та 3 блок-шота, а його рейтинг ефективності склав 24 бали.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

30 листопада

Миколаїв — Прометей 73:92 (15:25, 23:28, 22:17, 13:22)

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