Михайлюк зіграв 13 хвилин у матчі із Шарлотт

Святослав Михайлюк набрав 3 очка у матчі із Шарлотт

Джерело - Чемпіон.

У рамках чергового регулярного сезону НБА Детройт зустрічався з Шарлотт Хорнетс.

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 12 хвилин і 38 секунд, за цей час набравши 3 очки і зробивши підбір. З трьох кидків Святослава один дальній виявився точним.

Загалом Михайлюк зіграв у 12 матчах "регулярки" і в середньому за зустріч набирав 4,8 очка.

НБА. Регулярний чемпіонат

28 листопада

Шарлотт Хорнетс - Детройт Пістонз 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)

Нагадаємо, Гріффін назвав Михайлюка відкриттям матчу із Орландо.

Раніше, Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону.