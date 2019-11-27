Розклад матчів Київ-Баскета на другому етапі Кубка Європи

Джерело - ФБУ.
На другому етапі кияни гратимуть в групі K, у якій суперниками будуть друге місце з групи B (Зволле або Іроні), угорський Керменд та латвійський Вентспілс.
Розклад матчів Київ-Баскета:
11 грудня
Зволле / Іроні – Київ-Баскет
18 грудня
Київ-Баскет – Керменд
8 січня
Вентспілс – Київ-Баскет
22 січня
Київ-Баскет – Зволле / Іроні
29 січня
Керменд – Київ-Баскет
5 лютого
Київ-Баскет – Вентспілс
Київ-Баскет став переможцем групи F на першому етапі Кубка Європи ФІБА. Перше місце команді Айнарса Багатскіса забезпечила перемога в овертаймі на виїзді над Цмоки-Мінськ з Ліги ВТВ – 92:84.
Втім це не допомогло Дніпру також пробитися в другий етап. Команду Дениса Журавльова влаштувала б перемога вдома над болгарським Левськи з будь-яким рахунком. Натомість українці поступилися – 61:83.