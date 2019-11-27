Розклад матчів Київ-Баскета на другому етапі Кубка Європи

Українці стартують матчем з командою, що посяде друге місце у групі В

Джерело - ФБУ.

На другому етапі кияни гратимуть в групі K, у якій суперниками будуть друге місце з групи B (Зволле або Іроні), угорський Керменд та латвійський Вентспілс.

Розклад матчів Київ-Баскета:

11 грудня

Зволле / Іроні – Київ-Баскет

18 грудня

Київ-Баскет – Керменд

8 січня

Вентспілс – Київ-Баскет

22 січня

Київ-Баскет – Зволле / Іроні

29 січня

Керменд – Київ-Баскет

5 лютого

Київ-Баскет – Вентспілс

Київ-Баскет став переможцем групи F на першому етапі Кубка Європи ФІБА. Перше місце команді Айнарса Багатскіса забезпечила перемога в овертаймі на виїзді над Цмоки-Мінськ з Ліги ВТВ – 92:84.

Втім це не допомогло Дніпру також пробитися в другий етап. Команду Дениса Журавльова влаштувала б перемога вдома над болгарським Левськи з будь-яким рахунком. Натомість українці поступилися – 61:83.