Тренер Детройта: Михайлюк проробив хорошу роботу

Тренер Детройта Дуейн Кейсі високо оцінив роботу Святослава Михайлюка, виконану в матчі проти Орландо.

Про це розповів сам наставник команди.

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"Святослав Михайлюк проробив хорошу роботу. Я б навіть сказав, що він виконав виняткову роботу в захисті. Звісно, що коли він забиває кидки, це важливо. Блейк Гріффін знаходив його на периметрі і Святослав забивав з дальньої дистанції. Сьогодні Михайлюк продемонстрував велику впевненість в собі, але все починається з його захисту ", - сказав Кейсі.