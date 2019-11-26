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Тренер Детройта: Михайлюк проробив хорошу роботу

Сьогодні 18:58 273 0
Тренер Детройта: Михайлюк проробив хорошу роботу
#Михайлюк, #НБА

Джерело - isport.ua.

Тренер Детройта Дуейн Кейсі високо оцінив роботу Святослава Михайлюка, виконану в матчі проти Орландо.

Про це розповів сам наставник команди.

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"Святослав Михайлюк проробив хорошу роботу. Я б навіть сказав, що він виконав виняткову роботу в захисті. Звісно, що коли він забиває кидки, це важливо. Блейк Гріффін знаходив його на периметрі і Святослав забивав з дальньої дистанції. Сьогодні Михайлюк продемонстрував велику впевненість в собі, але все починається з його захисту ", - сказав Кейсі.

Нагадаємо, Блейк Гріффін прокоментував гру Святослава Михайлюка.

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