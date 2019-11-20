Портленд підписав контракт з ветераном збірної США

Ентоні знайшов нову команду

Джерело - Чемпіон.

Портленд підписав контракт з досвідченим вільним агентом Кармело Ентоні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ентоні отримає 2,15 мільйона доларів. У новій команді легкий форвард вибрав номер 00.

Нагадаємо, що він виступав у таких клубах як Х'юстон, Денвер Наггетс, Нью-Йорк Нікс і Оклахома Сіті.

Раніше, Лос-Анджелес Кліпперс розглядав варіант з підписанням Ентоні.

Нагадаємо, Торонто знищило Шарлот, Бостон переграв Фінікс.