Портленд підписав контракт з ветераном збірної США

Джерело - Чемпіон.
Портленд підписав контракт з досвідченим вільним агентом Кармело Ентоні.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Ентоні отримає 2,15 мільйона доларів. У новій команді легкий форвард вибрав номер 00.
He's back.— Portland Trail Blazers (@trailblazers) 19 листопада 2019 р.
Welcome to Portland, @carmeloanthony!
🔗: https://t.co/4b1lNXcYQS pic.twitter.com/AZqOJhG51g
Нагадаємо, що він виступав у таких клубах як Х'юстон, Денвер Наггетс, Нью-Йорк Нікс і Оклахома Сіті.
Раніше, Лос-Анджелес Кліпперс розглядав варіант з підписанням Ентоні.
Нагадаємо, Торонто знищило Шарлот, Бостон переграв Фінікс.