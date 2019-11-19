Українка претендує на титул MVP ігрового дня відбору чемпіонату Європи

Ягупова ввійшла до символічної збірної ігрового дня

Джерело - ФБУ.

Капітан збірної України Аліна Ягупова ввійшла до символічної збірної ігрового дня кваліфікації чемпіонату Європи.

Про це повідомляє ФІБА.

У другому матчі відбору в Харкові проти Португалії (72:60) Ягупова набрала 29 очок. Зараз вона з 61-м балом очолює після двох відбіркових матчів рейтинг результативності в кваліфікації ЄвроБаскета.

ФІБА проводить голосування серед уболівальників щодо визначення MVP другого ігрового дня відбору. Підтримати українку Аліну Ягупову можна за цим посиланням.