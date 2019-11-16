Детройт із Михайлюком поступився Шарлотт, чергова поразка Голден Стейт. Результати матчів НБА

Відбулися чергові матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

У національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український захисник Святослав Михайлюк у матчі із Шарлотт провів на паркеті 12 хвилин, за цей час він очок не набрав, двічі промахнувся при спробі закинути трьохочковий.

НБА. Регулярний чемпіонат

16 листопада

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Шарлотт - Детройт 109:106 (25:35, 26:30, 32:18, 26:23)

Голден Стейт – Бостон 100:105 (32:23, 19:29, 20:24, 29:29)

Орландо - Сан-Антоніо 111:109 (24:31, 23:25 32:26, ​​32:27)

Х'юстон – Індіана 111:102 (26:22, 28:27, 26:30, 31:23)

Оклахома - Філадельфія 127:119 (24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12)

Мемфіс - Юта 107:106 (23:26, 30:22, 24:31, 30:27)

Міннесота - Вашингтон 116:137 (30-39, 43-37, 19-26, 24-35)

Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кінгз 99:97 (20:30, 29:20, 25:21, 25:26)

Раніше, гравця НБА дискваліфікували на 10 матчів через цукерки.