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Плеханов: Рівень чемпіонату України суттєво виріс

Сьогодні 18:41 305 0
Наставник Запоріжжя оцінив рівень Суперліги
Плеханов: Рівень чемпіонату України суттєво виріс
#Плеханов, #Запоріжжя

Джерело - ФБУ.

У Суперлізі Парі-Матч з’явилася фінансово сильна бойова одиниця – Прометей.

Про це головний тренер БК Запоріжжя Валерія Плеханова заявив клубній прес-службі.

"По-перше, рівень чемпіонату серйозно виріс у порівнянні з минулим сезоном і рівень легіонерів відповідно. По-друге, у Суперлізі Парі-Матч з’явилася фінансово сильна бойова одиниця – Прометей. Це бонус для нашого чемпіонату, але всім іншим командам стало важче. Я перед сезоном казав, що наша молода команда буде грати в такому стилі, що можемо обіграти будь-кого, а потім оступитися в будь-який момент.

Вважаю, що в двох матчах ми не добрали очок. Провал стався в домашній грі з Одесою, ми не очікували такої фізичної сили їхньої передньої лінії. Нас просто протиснули. Могли зачепитися і в матчі з Хіміком. Коли ти регулярно програєш, то втрачається віра у власні сили. Тоді нам якраз не вистачило впевненості, яка була притаманна у минулому році якраз у цей період", - зазначив Плеханов.

Раніше, гравець збірної України став найкращим у матчі проти Реалу.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.

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