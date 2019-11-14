Плеханов: Рівень чемпіонату України суттєво виріс

У Суперлізі Парі-Матч з’явилася фінансово сильна бойова одиниця – Прометей.

Про це головний тренер БК Запоріжжя Валерія Плеханова заявив клубній прес-службі.

"По-перше, рівень чемпіонату серйозно виріс у порівнянні з минулим сезоном і рівень легіонерів відповідно. По-друге, у Суперлізі Парі-Матч з’явилася фінансово сильна бойова одиниця – Прометей. Це бонус для нашого чемпіонату, але всім іншим командам стало важче. Я перед сезоном казав, що наша молода команда буде грати в такому стилі, що можемо обіграти будь-кого, а потім оступитися в будь-який момент.

Вважаю, що в двох матчах ми не добрали очок. Провал стався в домашній грі з Одесою, ми не очікували такої фізичної сили їхньої передньої лінії. Нас просто протиснули. Могли зачепитися і в матчі з Хіміком. Коли ти регулярно програєш, то втрачається віра у власні сили. Тоді нам якраз не вистачило впевненості, яка була притаманна у минулому році якраз у цей період", - зазначив Плеханов.