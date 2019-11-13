Збірна України оголосила заявку матчі із Бельгією і Португалією

Джерело - ФБУ.
Оголошено 12 гравчинь збірної України на матчі із Бельгією і Португалією.
Про це повідомляє ФБУ.
Актуально: Екс-тренер збірної України очолив національну команду США
Одразу 6 нових баскетболісток з’явилося у складі збірної України у порівнянні із поєдинками жіночого ЄвроБаскету-2019. Останній офіційний матч жіноча збірна України зіграла з командою Великої Британії у Ризі на початку липня і ось тепер 14 листопада уже колишній асистент і нині головний тренер збірної Срджан Радулович виведе команду на перший матчі відбору на ЄвроБаскет-2021.
У стартовій заявці на гру, що відбудеться у бельгійському Шарлєруа будуть:
Аліна Ягупова, Людмила Науменко, Ольга Яцковець, Віта Горобець, Міріам Уро-Ніле, Вероніка Любинець, Єлизавета Мітіна, Юлія Мусієнко, Владислава Волошина. Вікторія Кондусь, Кристина Філевич, Ольга Сівакова