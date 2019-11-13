 Збірна України оголосила заявку матчі із Бельгією і Португалією | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Естонія: прес-конференція Андрія Шевченка. ОНЛАЙН
Сьогодні 15:54 466
Голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні
Сьогодні 11:13 1087
На матчі Мальме - Динамо Київ очікується аншлаг
Сьогодні 07:51 1922
Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч в прямому ефірі
Вчора 23:37 5285 2
Роналдінью повернувся в Барселону
Вчора 21:16 1636
Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського
Вчора 17:51 3792
Збірна України - збірна Естонії: ОНЛАЙН
Вчора 17:44 1405
Поліція відкрила справу проти фанів Динамо
Вчора 17:38 731
Найсексуальніше тренування голкіпера! Такого ви ще не бачили
Вчора 17:14 2920 2
Динамо загрожує максимальне покарання за епізод з расистською поведінкою уболівальників
Вчора 10:54 3668
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:54 Пряма трансляція Україна - Естонія: прес-конференція Андрія Шевченка. ОНЛАЙН 466
15:51 Блог Легендарний матч Динамо увішов у ТОП-20 найкращих поєдинків в історії Ліги чемпіонів 73
15:35 Футбол Президент УПЛ оприлюднив заяву щодо скандальної ситуації в матчі Шахтар - Динамо 1237
15:17 Футбол Зоря зіграє контрольний матч з Дніпром-1 204
14:52 Футбол Коваленку радять звернутися до психолога 1316
14:40 Велоспорт Помер восьмиразовий призер Тур де Франс 985
14:33 Блог Ломаченко показав фантастичне авто для полювання 1163
14:17 Футбол Модрич не проти пограти в Серії А 252
13:52 Футбол Баварія хоче повернути Гвардіолу 308
13:34 Футбол Юність подала у FIFA запит щодо платежу солідарності за трансфер Ярмоленка в Боруссію 317
13:17 Футбол Зубков порівняв організацію у Ференцвароші та Шахтарі 338
12:50 Футбол Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією 1585
12:34 Баскетбол Збірна України оголосила заявку матчі із Бельгією і Португалією 277
12:23 Гандбол Мотор призначив тренерів на матч проти Вардара 563
12:00 Баскетбол Атака Маямі очолила ТОП-10 найкращих моментів дня 239
11:54 Блог Правда чи фейк? Відео фантастиного фінта яке підірвало Мережу 493
11:32 Футбол Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри 1269
11:13 Футбол Голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні 1087
10:51 Футбол Збірна України провела перше тренування 793
10:45 Футбол Син Мальдіні підписав контракт з Міланом 342
10:34 Футбол Протистояння Лобановського і Бєскова увійшло в рейтинг тренерських дуелей 853
10:19 Хокей Бостон поступився Флориді, Колорадо знищило Вінніпег. Результати матчів НХЛ 200
09:54 Футбол Півзахисник Сербії: Ми повинні перемогти Україну 826
09:31 Баскетбол Індіана знищила Оклахому, Лейкерс переграли Фінікс. Результати матчів НБА 266
09:10 Футбол Модрич став володарем нагороди Golden Foot 273

Збірна України оголосила заявку матчі із Бельгією і Португалією

Сьогодні 12:34 277 0
Одразу 6 нових баскетболісток з’явилося у складі збірної України
Збірна України оголосила заявку матчі із Бельгією і Португалією

Джерело - ФБУ.

Оголошено 12 гравчинь збірної України на матчі із Бельгією і Португалією.

Про це повідомляє ФБУ.

  Актуально: Екс-тренер збірної України очолив національну команду США 

Одразу 6 нових баскетболісток з’явилося у складі збірної України у порівнянні із поєдинками жіночого ЄвроБаскету-2019. Останній офіційний матч жіноча збірна України зіграла з командою Великої Британії у Ризі на початку липня і ось тепер 14 листопада уже колишній асистент і нині головний тренер збірної Срджан Радулович виведе команду на перший матчі відбору на ЄвроБаскет-2021.

У стартовій заявці на гру, що відбудеться у бельгійському Шарлєруа будуть: 

Аліна Ягупова, Людмила Науменко, Ольга Яцковець, Віта Горобець, Міріам Уро-Ніле, Вероніка Любинець, Єлизавета Мітіна, Юлія Мусієнко, Владислава Волошина. Вікторія Кондусь, Кристина Філевич, Ольга Сівакова 

Коментарі ()