Кубок Європи ФІБА: Вирішальний матч для БК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

У середу, 13 листопада, відбудеться матч Кубка Європи ФІБА між українськими командами Дніпро і Київ-Баскет. Гра буде у багато чому визначальною для дніпрян. У трьох попередніх зустрічах турніру підопічні Дениса Журавльова поступилися, і щоб зберегти шанси на вихід в наступний етап їм необхідно перемагати.

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На жаль, завдання може ускладнитися, якщо гру пропустить захисник Генрі Дугат, який продовжує відновлюватися після травми. У поточному сезоні Суперліги Parimatch він зіграв в 6 матчах, де набирав в середньому 12,3 очка, робив 3,5 підбори і віддавав 3,7 результативні передачі.

До зустрічі з Київ-Баскет дніпряни готуються в доброму гуморі. Напередодні команда в Суперлізі Parimatch взяла гору над Хіміком, чинним чемпіоном України. А ось кияни на виїзді поступилися Миколаєву і опустилися на передостаннє місце в турнірній таблиці. Команда Айнарса Багатскіса тепер явно постарається надолужити згаяне в єврокубках, щоб зберегти за собою друге місце в групі і продовжити боротьбу за путівку в наступний етап.

Денис Журавльов, головний тренер БК Київ-Баскет: