Форвард Бостона зламав руку в матчі проти Сан-Антоніо

Форвард Бостона Гордон Хейворд отримав перелом лівої руки.

Актуально: Х'юстон знищив Чикаго, Оклахома поступилася Голден Стейт. Результати матчів НБА

Про це повідомляє прес-служба команди.

Нещасний випадок стався у матчі проти Сан-Антоніо. В кінці другої чверті Хейворд, намагаючись перешкодити захиснику Шпор Деджоунте Мюррею, зіткнувся з Ламаркус Олдріджем, який поставив заслін в русі.

Після події Хейворд негайно покинув майданчик і більше не повернувся.

According to the Celtics: Gordon Hayward has been diagnosed with a left hand fracture. Here's the play where it happened: pic.twitter.com/Vwd3FpJsfS