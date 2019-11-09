Детройт із Михайлюком поступився Індіані, Міннесота обіграла Голден Стейт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної асоціації.
Український захисник Детройта Святослав Михайлюк у матчі із Індіаною набрав 7 очок.
НБА. Регулярний чемпіонат
9 листопада
Індіана - Детройт 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)
Орландо - Мемфіс 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)
Вашингтон - Клівленд 100:113 (26:30, 26:37, 32:21, 16:25)
Атланта – Сакраменто 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)
Міннесота - Голден Стейт 125:119 OT (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9)
Новий Орлеан - Торонто 104:122 (30:30, 23:45 22:22 29:25)
Даллас - Нью-Йорк 102:106 (28:36, 29:25, 23:23 22:22)
Юта - Мілуокі 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)
Денвер - Філадельфія 100:97 (18:24, 24:33, 23:27 35:13)
Портленд - Бруклін 115:119 (20:26, 29:28, 37:35, 29:30)
Лейкерс - Маямі 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14)
Раніше, Михайлюк допоміг Детройту здолати Бруклін.
Нагадаємо, Даллас знищив Клівленд, Лейкерс переграли Сан-Антоніо.