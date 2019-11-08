Капітан збірної України - найрезультативніша в Євролізі

Ягупова очолює рейтинг результативності

Джерело - ФБУ.

Капітан жіночої національної збірної України Аліна Ягупова очолює рейтинг результативності в Євролізі.

Про це повдіомляє ФБУ.

У складі Фенербахче вона набрала 86 очок у чотирьох матчах. У середньому 21,5 за поєдинок.

Наразі Фенербахче з трьома перемогами очолює групу В.

Ягупова вже два рази входила в збірну туру Євроліги. Схоже, що після останнього матчу українка втретє буде названа серед найкращих. У виїзному поєдинку проти курського Динамо вона стала найрезультативнішою – 28 очок.

Нагадаємо, жіноча збірна України вже наступного тижня стартує в кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. Наші дівчата зіграють на виїзді проти Бельгії (14 листопада) та в Харкові проти Португалії (17 листопада).

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