Бостон переміг Шарлотт, Лос-Анджелес здолав Портленд. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
7 листопада
Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтікс 87:108 (20:30, 23:22 24:33, 20:23)
Сан-Антоніо Сперз - Оклахома-Сіті Тандер 121:112 (33:30, 23:27 36:27, 29:28)
Фінікс Санз - Маямі Хіт 108:124 (30:31, 27:33, 29:29, 22:31)
Лос-Анджелес Кліпперс - Портленд Трейл Блейзерс 107:101 (26:22, 21:18 23:36 37:25)
Раніше, Михайлюк допоміг Детройту здолати Бруклін.
Нагадаємо, Даллас знищив Клівленд, Лейкерс переграли Сан-Антоніо.