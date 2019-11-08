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Бостон переміг Шарлотт, Лос-Анджелес здолав Портленд. Результати матчів НБА

Сьогодні 12:10 125 0
У НБА зіграно чотири матчі
Бостон переміг Шарлотт, Лос-Анджелес здолав Портленд. Результати матчів НБА
#НБА, #Маямі

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
7 листопада

Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтікс 87:108 (20:30, 23:22 24:33, 20:23)

Сан-Антоніо Сперз - Оклахома-Сіті Тандер 121:112 (33:30, 23:27 36:27, 29:28)

Фінікс Санз - Маямі Хіт 108:124 (30:31, 27:33, 29:29, 22:31)

Лос-Анджелес Кліпперс - Портленд Трейл Блейзерс 107:101 (26:22, 21:18 23:36 37:25)

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