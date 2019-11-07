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Сьогодні 10:56 144 0
Українець у складі Атланти набрав шість очок
Даллас здолав Орландо, Юта перемогла Філадельфію. Результати матчів НБА
#НБА, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації відбулися дев'ять матчів регулярного чемпіонату.

У складі Атланти українець Лень набрав 6 очок.

НБА. Регулярний чемпіонат
6 листопада

Індіана Пейсерс - Вашингтон Уізардз 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)

Детройт Пістонс - Нью-Йорк Нікс 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)

Торонто Репторс - Сакраменто Кінгз 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)

Атланта Хокс - Чикаго Буллз 93:113 (19:33, 22:23 24:35, 28:22)

Х'юстон Рокетс - Голден Стейт Ворріорс 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29)

Мемфіс Грізліз - Міннесота Тімбервулвз 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)

Даллас Маверікс - Орландо Меджік 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)

Юта Джаз - Філадельфія 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)

Лос-Анджелес Кліпперс - Мілуокі Бакс 124:129 (30:28, 29:42, 30:28, 35:31)

Раніше, Михайлюк допоміг Детройту здолати Бруклін.

Нагадаємо, Даллас знищив Клівленд, Лейкерс переграли Сан-Антоніо.

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