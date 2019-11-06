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У НБА відбулися шість матчів
Денвер впевнено переміг Маямі, Атланта здолала Сан-Антоніо. Результати матчів НБА
#НБА, #Бостон

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
5 листопада

Атланта - Сан-Антоніо  108:100 (22:21 22:24 26:33, 38:22)

Клівленд - Бостон 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30)

Шарлотт - Індіана 122:120 ОТ (20.35, 37:29, 21:28 35:21, 9:7)

Чикаго - Лейкерс 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)

Оклахома-Сіті - Орландо 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)

Денвер - Маямі 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20)

Раніше, Михайлюк допоміг Детройту здолати Бруклін.

Нагадаємо, Даллас знищив Клівленд, Лейкерс переграли Сан-Антоніо.

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