Форвард збірної України повернувся після травми до Черкас

Джерело - ФБУ.
Черкаські Мавпи продовжили угоду з форвардом збірної України Володимиром Конєвим.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Баскетболіст відновився після пошкодження та почав тренуватися з командою.
Володимир Конєв зігравши лише кілька матчів на старті минулого сезону, пропустив більшу його частину і не з'являвся на паркеті в офіційних матчах близько року. Гравець переніс дві операції.
У чемпіонському сезоні Конєв був одним з лідерів команди: в 32 матчах національної першості українець набирав 10 балів, робив 5.9 підбирання та віддавав 1.9 передачі.
Раніше Конєв також виступав за Харків, Кривбасбаскет та Хімік.
Нагадаємо, арена Київ-Баскет змінила назву.