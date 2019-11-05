 Форвард збірної України повернувся після травми до Черкас | Баскетбол | Champion.com.ua
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Форвард збірної України повернувся після травми до Черкас

Сьогодні 11:56 220 0
Черкаські Мавпи продовжили угоду з Конєвим
Форвард збірної України повернувся після травми до Черкас
#Черкаські Мавпи, #Конєв

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи продовжили угоду з форвардом збірної України Володимиром Конєвим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Баскетболіст відновився після пошкодження та почав тренуватися з командою.

Володимир Конєв зігравши лише кілька матчів на старті минулого сезону, пропустив більшу його частину і не з'являвся на паркеті в офіційних матчах близько року. Гравець переніс дві операції.

У чемпіонському сезоні Конєв був одним з лідерів команди: в 32 матчах національної першості українець набирав 10 балів, робив 5.9 підбирання та віддавав 1.9 передачі.

Раніше Конєв також виступав за Харків, Кривбасбаскет та Хімік.

Нагадаємо, арена Київ-Баскет змінила назву.

Раніше, Американський центровий покинув Київ-Баскет.

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