Фінікс здолав Філадельфію, Вашингтон переміг Детройт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
4 листопада
Вашингтон – Детройт 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)
Бруклін – Нью-Орлеан 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27)
Міннесота – Мілуокі 106:134 (27:31, 30:33, 25:38, 24:32)
Мемфіс – Х'юстон 100:107 (28:33, 32:29, 16:22, 24:23)
Фінікс – Філадельфія 114:109 (29:31, 26:30, 26:21, 33:27)
Голден Стейт – Портленд 127:118 (34:32, 26:31, 27:20, 40:35)
Раніше, Михайлюк допоміг Детройту здолати Бруклін.
Нагадаємо, Даллас знищив Клівленд, Лейкерс переграли Сан-Антоніо.