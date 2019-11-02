Хімік здійснив камбек у матчі з Миколаєвом у Суперлізі

Дві різні половини матчу в Южному

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Хімік вдома приймав Миколаїв.

Перші дві чверті краще провели гості. Але от третя чверть стала переломною - Хімік її виграв з перевагою у 16 очок. У четвертій чверті господарі на класі довели гру до перемоги.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

2 листопада

Хімік - Миколаїв 77:65 (18:22, 18:22, 25:9, 16:12)

Раніше, БК Запоріжжя у неймовірному матчі переміг Черкаських Мавп.

Нагадаємо, Київ-Баскет здолав Левскі у Кубку Європи ФІБА.