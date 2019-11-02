Бостон здолав Нью-Йорк. Чикаго переграв Детройт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Вісім матчів регулярного чемпіонату відбулися у Національній баскетбольній асоціації.
Орландо Меджік - Мілуокі Бакс 91:123 (27:31, 14:31 30:26, 20:35)
Індіана Пейсерс - Клівленд Кавальєрс 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)
Бруклін Нетс - Х'юстон Рокетс 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)
Бостон Селтікс - Нью-Йорк Нікс 104:102 (22:23 27:27, 26:24, 29:28)
Чикаго Буллз - Детройт Пістонс 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26)
Даллас Маверікс - Лос-Анджелес Лейкерс 110:119 ОТ (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16)
Сакраменто Кінгз - Юта Джаз 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)
Голден Стейт Ворріорс - Сан-Антоніо Сперз 110:127 (28:29, 27:28, 31:40, 24:30)
Нагадаємо, Михайлюк дебютував у новому сезоні НБА.
Раніше, Київ-Баскет здолав Левскі у Кубку Європи ФІБА.