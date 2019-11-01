Відбулись чергові матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 листопада, відбулося три матчі у Національній баскетбольній асоціації.

Український центровий Олексій Лень вийшовши в старті Атланти та відіграв 14 хвилин. Протягом цього часу він набрав 5 очок, зробив 4 підбирання (1 в атаці) і 1 передачу при 2 втратах і 3 фолах.

НБА. Регулярний чемпіонат

01 листопада

Новий Орлеан - Денвер 122:107 (32:30, 24:22, 30:23, 36:32)

Лос-Анджелес Кліпперс - Сан-Антоніо 103:97 (23:24 27:24, 30:27, 23:22

Атланта - Маямі Хіт 97:106 (26:30, 20:22 29:33, 22:21)

Нагадаємо, Михайлюк дебютував у новому сезоні НБА.

Раніше, Київ-Баскет здолав Левскі у Кубку Європи ФІБА.